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الشرطة الإسرائيلية: نعزل المناطق التي سقطت فيها شظايا الصواريخ الاعتراضية

Lebanon 24
23-10-2024 | 14:39
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