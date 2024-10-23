قطع السير على جسر انطلياس باتجاه بيروت وتحويله الى محاذاة الجسر بسبب اشغال في المحلة يومياً من الساعة ٢١.٠٠ حتى الساعة ٥.٠٠ صباحاً (التحكم المروري)

Lebanon 24