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وزارة الصحة: شهيد و5 جرحى في حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الجناح في بيروت هذا المساء
Lebanon 24
23-10-2024
|
16:13
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