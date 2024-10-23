Advertisement

أخبار عاجلة

حزب الله: استهدفنا تحركا لقوات العدو في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية

Lebanon 24
23-10-2024 | 16:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله: استهدفنا تحركاً لقوات العدو الإسرائيلي في جبل كحيل في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية
lebanon 24
24/10/2024 03:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا تجمعاً ‏لقوات العدوّ الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية وصلية صاروخية
lebanon 24
24/10/2024 03:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: بعد رصد لتحركات لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة #كفركلا قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافها بقذائف المدفعية
lebanon 24
24/10/2024 03:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لقوات العدوّ في موقع المطلة بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة
lebanon 24
24/10/2024 03:04:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2024-10-23
19:00 | 2024-10-23
18:43 | 2024-10-23
18:38 | 2024-10-23
18:33 | 2024-10-23
18:26 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24