19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"سي إن إن": ولاية جورجيا تصدت لهجوم إلكتروني يتعلق بالانتخابات يرجح أنه من دولة أجنبية
Lebanon 24
23-10-2024
|
18:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة "تاس" عن الخارجية الروسية: تأجيل مؤتمر صحافي لزاخاروفا بعد تعرض الوزارة لهجوم إلكتروني واسع النطاق
Lebanon 24
وكالة "تاس" عن الخارجية الروسية: تأجيل مؤتمر صحافي لزاخاروفا بعد تعرض الوزارة لهجوم إلكتروني واسع النطاق
24/10/2024 05:42:12
24/10/2024 05:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هاريس لشبكة "سي إن إن": علينا العمل للتوصل لحل الدولتين حتى يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بالأمن وحق تقرير المصير
Lebanon 24
هاريس لشبكة "سي إن إن": علينا العمل للتوصل لحل الدولتين حتى يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بالأمن وحق تقرير المصير
24/10/2024 05:42:12
24/10/2024 05:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "الهجوم الإرهابي" عليه.. ما هو مجمع الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة؟
Lebanon 24
بعد "الهجوم الإرهابي" عليه.. ما هو مجمع الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة؟
24/10/2024 05:42:12
24/10/2024 05:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي وصفته تركيا بـ"الإرهابي".. كم بلغ عدد القتلى والجرحى؟
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي وصفته تركيا بـ"الإرهابي".. كم بلغ عدد القتلى والجرحى؟
24/10/2024 05:42:12
24/10/2024 05:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"اخدوا جنى العمر".. ممثلة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حلّ بالشارع الذي تسكن فيه (صورة)
Lebanon 24
"اخدوا جنى العمر".. ممثلة لبنانية شهيرة توثق الدمار الهائل الذي حلّ بالشارع الذي تسكن فيه (صورة)
02:46 | 2024-10-23
23/10/2024 02:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سفارة تتّخذ قراراً عاجلاً في لبنان... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
سفارة تتّخذ قراراً عاجلاً في لبنان... إليكم ما أعلنته
05:14 | 2024-10-23
23/10/2024 05:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت من البكاء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتأثر في فيديو لها وتتعرّض للانتقادات بسبب هذا الأمر
Lebanon 24
انهارت من البكاء.. ملكة جمال لبنان السابقة تتأثر في فيديو لها وتتعرّض للانتقادات بسبب هذا الأمر
02:19 | 2024-10-23
23/10/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا استهدفت غارة الجناح؟
Lebanon 24
ماذا استهدفت غارة الجناح؟
14:39 | 2024-10-23
23/10/2024 02:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بأزمة قلبية.. الشاعر اللبناني هنري زغيب نعى ولده الوحيد
Lebanon 24
توفي بأزمة قلبية.. الشاعر اللبناني هنري زغيب نعى ولده الوحيد
08:13 | 2024-10-23
23/10/2024 08:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
22:40 | 2024-10-23
هاريس لشبكة "سي إن إن": علينا العمل للتوصل لحل الدولتين حتى يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بالأمن وحق تقرير المصير
22:40 | 2024-10-23
كامالا هاريس لشبكة "سي إن إن": بعد موت السنوار لدينا الفرصة لإنهاء هذه الحرب وإعادة الرهائن وتقديم الإغاثة للفلسطينيين
22:35 | 2024-10-23
الدفاع السورية: استشهاد عسكري وإصابة 7 آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف حي كفر سوسة بدمشق ونقطة عسكرية بريف حمص
19:17 | 2024-10-23
قصف بالمدفعية والمسيرات على مخيم جباليا ومشروع بلدة بيت لاهيا
19:00 | 2024-10-23
مسيّرات تركية استهدفت 3 مواقع في القامشلي في سوريا
18:38 | 2024-10-23
البنتاغون: أوستن حثّ الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة
فيديو
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
24/10/2024 05:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
24/10/2024 05:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
24/10/2024 05:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24