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هاريس لشبكة "سي إن إن": علينا العمل للتوصل لحل الدولتين حتى يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بالأمن وحق تقرير المصير

Lebanon 24
23-10-2024 | 22:40
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