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واشنطن بوست عن خبير في الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل على مؤسسة القرض الحسن تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني

Lebanon 24
23-10-2024 | 22:41
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