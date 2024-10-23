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قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم الفوار ومدينة دورا بالخليل في الضفة (الجزيرة)

Lebanon 24
23-10-2024 | 23:53
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