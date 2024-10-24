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القوات الكردية تعلن مقتل 12 مدنيا في غارات تركية على شمال وشرق سوريا

Lebanon 24
24-10-2024 | 03:01
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