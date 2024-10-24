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إذاعة الجيش الإسرائيلي: للمرة الأولى منذ بدء الحرب يطلق حزب الله 50 صاروخاً على الجليل في دقيقتين

Lebanon 24
24-10-2024 | 03:25
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