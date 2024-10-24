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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى الدوحة ضمن جولة إقليمية تهدف إلى وقف الحرب في غزة (أ.ف.ب)
Lebanon 24
24-10-2024
|
04:04
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