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ماكرون: هناك ضرورة لأن يوقف "حزب الله" هجومه على إسرائيل مهما كانت الذريعة

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:25
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