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الرئيس ميقاتي في مؤتمر باريس: في هذه الأوقات العصيبة واجبنا الأول نحن القادة ان نضع القيم الإنسانية للأخوة والعدالة والقانون في صلب عملنا

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:19
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