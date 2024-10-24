ميقاتي: نحن ممتنون لفرنسا التي وقفت دائما إلى جانبنا ولم يتزعزع دعمها أبدا وهذا المؤتمر هو شهادة على الصداقة والتضامن الذي يحكم العلاقات بين بلدينا

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