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ميقاتي لماكرون: أود أن أشكركم على تنظيم هذا المؤتمر وعلى كل المبادرات التي قمتم بها شخصياً لدعم وطننا ونحن ممتنون جدا لك

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:34
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