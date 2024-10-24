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ميقاتي: أحضر أمامكم اليوم بقلب مثخن بالجراح لإلقي الضوء على العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:35
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