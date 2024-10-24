ميقاتي: بهدف التخفيف من حدة هذه التحديات يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى الطويلة الأجل

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