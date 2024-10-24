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ميقاتي: بهدف التخفيف من حدة هذه التحديات يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى الطويلة الأجل

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:38
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