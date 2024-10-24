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ميقاتي: ينبغي أن يهدف هذا النهج إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودعم التنمية المستدامة وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:38
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