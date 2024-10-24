ميقاتي: لقد أدت الحرب إلى زعزعة استقرار الظروف المعيشية مما زاد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وهناك حاجة إلى المساعدات المالية الدولية لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والتعليم

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