ميقاتي: هناك حاجة إلى إعطاء الأولوية لاستقرار المؤسسات الرئيسية تشمل الأولويات الخاصة تقديم الدعم للسلطات المحلية في إدارة التدفق الكبير للنازحين بشكل فعال

Lebanon 24