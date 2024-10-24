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ميقاتي: كان من الممكن تجنب خسارة أرواح المدنيين اللبنانيين والدمار لو وافقت إسرائيل على تأييد البيان المشترك الصادر في 25 أيلول والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:40
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