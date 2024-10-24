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ميقاتي: وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام مسار دبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل ويهدف هذا المسار إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:42
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