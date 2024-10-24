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"نيويورك تايمز" عن عمدة المطلة ديفيد أزولاي: 30% من المستوطنين لا ينوون العودة مهما كانت نتيجة الحرب (الميادين)

Lebanon 24
24-10-2024 | 06:25
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