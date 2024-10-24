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ميقاتي: مطلبنا الأساسي هو وقف إطلاق النار

Lebanon 24
24-10-2024 | 07:17
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نُوجّه نداءً لأصدقاء لبنان لبذل الجهود لوقف إطلاق النار والعمل على الإستقرار الدائم على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الامن وخصوصاً الـ1701
lebanon 24
24/10/2024 17:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحلّ يبدأ بتطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار بيدّ إسرائيل
lebanon 24
24/10/2024 17:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاولوية هي لوقف إطلاق النار ومن ثم تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في جنوب الليطاني وتعزيز دوره ودور "اليونيفيل" ويجب إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات
lebanon 24
24/10/2024 17:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يوجد ضغط دولي كبير على إسرائيل ووقف إطلاق النار ليس بيدي وليس بيد الدول التي تضامنت معنا وإنما بيد إسرائيل
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24/10/2024 17:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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