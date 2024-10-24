وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية من فرنسا لـ"الجديد": المؤتمر لم ينته بعد والرقم الذي كان مُخططاً له هو مليار دولار وعلينا إنتظار نهاية هذا المؤتمر

Lebanon 24