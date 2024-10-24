Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي كبير: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة قريبا لاستكمال المفاوضات بشأن صفقة تبادل

Lebanon 24
24-10-2024 | 08:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع يبلغ عائلات المختطفين بغزة أن المفاوضات تمر بمرحلة جمود وأنه يستبعد إحراز تقدم بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
24/10/2024 17:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الطاقم المفاوض الإسرائيلي بشأن صفقة التبادل يعقد اجتماعا عاجلا
lebanon 24
24/10/2024 17:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: مسؤول في الوفد المفاوض أبلغ عائلات الأسرى والمحتجزين أنه لا يتوقع إبرام صفقة قريبا
lebanon 24
24/10/2024 17:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: مدير "الشاباك" عرض المقترح المصري بشأن صفقة الرهائن على مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس
lebanon 24
24/10/2024 17:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:18 | 2024-10-24
10:17 | 2024-10-24
10:12 | 2024-10-24
10:10 | 2024-10-24
10:03 | 2024-10-24
09:56 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24