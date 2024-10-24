رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نُوجّه نداءً لأصدقاء لبنان لبذل الجهود لوقف إطلاق النار والعمل على الإستقرار الدائم على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الامن وخصوصاً الـ1701

Lebanon 24