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ميقاتي: وجدنا التضامن الكامل من خلال هذا المؤتمر مع لبنان وكافة الكلمات أكّدت التضامن مع لبنان وأنّ القرار 1701 هو القرار الذي يجب أنّ يكون موضع التنفيذ

Lebanon 24
24-10-2024 | 09:13
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ميقاتي: يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان
lebanon 24
24/10/2024 19:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: "حزب الله" ممثل في الحكومة وقد وافق على القرار الأخير الذي اتخذناه بشأن طلب لبنان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار مع تشديد التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701
lebanon 24
24/10/2024 19:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلوني: يجب تعزيز الجيش اللبناني أيضا وتوافقت مع ميقاتي على تطبيق القرار 1701 ويجب أن لا يكون في منطقة جنوب الليطاني أي تواجد عسكريّ غير الجيش اللبناني
lebanon 24
24/10/2024 19:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به لا سيما القرار 1701 وابديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"
lebanon 24
24/10/2024 19:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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