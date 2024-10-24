ميقاتي: وجدنا التضامن الكامل من خلال هذا المؤتمر مع لبنان وكافة الكلمات أكّدت التضامن مع لبنان وأنّ القرار 1701 هو القرار الذي يجب أنّ يكون موضع التنفيذ

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