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يديعوت أحرونوت: تضرر 12 شقة سكنية نتيجة سقوط صاروخ في كرمئيل بالجليل

Lebanon 24
24-10-2024 | 09:14
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