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وزير الخارجية الفرنسيّة: وجهنا رسالة دعم للبنانيين وقدمنا لهم مساعدة ملموسة ومساهمة فرنسا تصل إلى 100 مليون يورو
Lebanon 24
24-10-2024
|
09:20
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