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وزير الخارجية الفرنسيّة: وجهنا رسالة دعم للبنانيين وقدمنا لهم مساعدة ملموسة ومساهمة فرنسا تصل إلى 100 مليون يورو

Lebanon 24
24-10-2024 | 09:20
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