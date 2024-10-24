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مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: الصراع في لبنان خاصة والشرق الأوسط عامة زاد من حالة عدم اليقين

Lebanon 24
24-10-2024 | 10:40
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