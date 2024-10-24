Advertisement

أخبار عاجلة

فايننشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: نريد أن نمتلك القدرة على فرض القرار 1701 والعمل بحرية لتأمين حدودنا

Lebanon 24
24-10-2024 | 11:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سي إن إن عن مسؤول أميركي: جهودنا تركز على الاستفادة من الضغط العسكري الإسرائيلي في لبنان لفرض تطبيق القرار 1701
lebanon 24
25/10/2024 01:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين: "حزب الله" يستطيع تعبئة قواته بسرعة تبعًا لتطوّرات المعركة وهو لا يزال عدوًا قويًا رغم القصف الموسّع
lebanon 24
25/10/2024 01:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نريد تطبيق القرار 1701 حتى يبتعد "حزب الله" عن حدودنا
lebanon 24
25/10/2024 01:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: القادة الإسرائيليون وافقوا على خطط عسكرية لإرسال قوات لتدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله داخل الحدود الجنوبية للبنان
lebanon 24
25/10/2024 01:54:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:48 | 2024-10-24
18:39 | 2024-10-24
18:34 | 2024-10-24
18:29 | 2024-10-24
18:22 | 2024-10-24
18:21 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24