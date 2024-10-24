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غارات استهدفت حي العين في حبوش ووادي بلدة شبعا في منطقة العرقوب (الوطنية للاعلام)

Lebanon 24
24-10-2024 | 12:59
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