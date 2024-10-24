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الجيش الاسرائيلي: استهدفنا قائد في قوة النخبة الذي قاد المجزرة 7 تشرين الاول في ملجأ متنقل في ريعيم تزامنًا مع عمله لدى الاونروا

Lebanon 24
24-10-2024 | 14:24
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