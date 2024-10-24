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الخارجية الأردنية: استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين يعكس عجزاً دولياً غير مسبوق

Lebanon 24
24-10-2024 | 18:12
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