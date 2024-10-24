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القناة 12 الإسرائيلية: سكان إيلات يبلغون عن دوي انفجارات ناجمة عن تنفيذ الدفاعات الجوية عمليات اعتراض

Lebanon 24
24-10-2024 | 18:21
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