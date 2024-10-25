هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع ورئيس الأركان يصادقان على خطط سلاح الجو لضرب إيران والقيادة العسكرية تنتظر الضوء الأخضر لتنفيذ الهجوم في أي لحظة

Lebanon 24