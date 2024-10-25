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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف قائدا ميدانيا بقوة الرضوان في حزب الله
Lebanon 24
25-10-2024
|
00:38
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