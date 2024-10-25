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القناة 12 الإسرائيلية: شركة الخطوط الجوية "سيشل" ألغت أعمالها في إسرائيل حتى 7 كانون الثاني

Lebanon 24
25-10-2024 | 03:02
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