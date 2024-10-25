Advertisement

أخبار عاجلة

الاستخبارات التركية: استهداف 120 هدفا تابعا لتنظيم "بي كي كي" شمال سوريا والعراق منذ الهجوم الإرهابي على "توساش" (الاناضول)

Lebanon 24
25-10-2024 | 03:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد "الهجوم الإرهابي" عليه.. ما هو مجمع الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة؟
lebanon 24
25/10/2024 12:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الهجوم الذي وصفته تركيا بـ"الإرهابي".. كم بلغ عدد القتلى والجرحى؟
lebanon 24
25/10/2024 12:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام تركي: 3 مسلحين شنوا الهجوم على شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية في أنقرة (الحدث)
lebanon 24
25/10/2024 12:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة "الجهاد الاسلامي" تنفي استهداف أمينها العام زياد النخالة في الهجوم على سيارة في دمشق
lebanon 24
25/10/2024 12:51:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:36 | 2024-10-25
05:30 | 2024-10-25
05:28 | 2024-10-25
05:28 | 2024-10-25
05:27 | 2024-10-25
05:27 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24