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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 24 جنديا 4 منهم بحالة خطرة في قصف حزب الله مبنى كانوا داخله جنوب لبنان

Lebanon 24
25-10-2024 | 03:40
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