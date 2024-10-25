Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: اتفقت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي (العربية)

Lebanon 24
25-10-2024 | 05:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: نصرّ على أولوية وقف إطلاق النار وردع العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
25/10/2024 12:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة من السرايا: تلقيت إتصالاً من وزير الخارجية الأميركية ووجدنا تضامناً كاملاً مع لبنان وهناك سعي كبير لوقف إطلاق النار
lebanon 24
25/10/2024 12:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر قناة "العربية": لبنان متمسك بالقرار الدّولي 1701 لأنه يوفر الإستقرار والحل الدبلوماسي ما زال على الطاولة
lebanon 24
25/10/2024 12:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء الإجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية الإيرانيّة ومُغادرة الأخير من دون الإدلاء بأيّ تصريح
lebanon 24
25/10/2024 12:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:36 | 2024-10-25
05:30 | 2024-10-25
05:28 | 2024-10-25
05:28 | 2024-10-25
05:27 | 2024-10-25
05:27 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24