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بلينكن: يجب تطبيق القرار 1701 بشكل كامل

Lebanon 24
25-10-2024 | 05:12
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بحثت مع بلينكن وقف الحرب في لبنان وتطبيق القرارات الدولية
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25/10/2024 12:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين خلال لقائه ميقاتي: المساعي الديبلوماسية لا تزال قائمة وجدّية ونحن نعمل للتوصل الى وقف لاطلاق النار في الفترة المقبلة وندعم التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 وعلى كل الاطراف العمل على التوصل الى صيغة تفاهم حيال كيفية تطبيق القرار
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25/10/2024 12:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به لا سيما القرار 1701 وابديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"
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25/10/2024 12:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تناولنا الحرب الدائرة في الجنوب وجددنا التأكيد أن الحل الديبلوماسي يجب ان يتقدم على الحرب والعنف والدمار ويتمثل اولا في التزام اسرائيل الكامل بوقف اطلاق النار والتقيد بالشرعية الدولية وبتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بشكل كامل
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25/10/2024 12:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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