الجيش: وصول طائرة مساعدات من إيطاليا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 24 / 10 / 2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مواد إنسانية مقدمة هبة من منظمة مالطا - لبنان. وجرى تسلم الهبة بحضور ضباط من الجيشين اللبناني والإيطالي وممثل عن المنظمة المذكورة".

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