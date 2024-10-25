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ميقاتي: هناك أكثر من مليون واربعمئة ألف لبناني نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات كما تنتهك اسرائيل القانون الدولي باعتدائها على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبي

Lebanon 24
25-10-2024 | 05:28
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