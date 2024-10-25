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مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الوضع الإنساني في لبنان تدهور بشكل خطير مع تجاهل صارخ للقانون الدولي

Lebanon 24
25-10-2024 | 06:31
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