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يسرائيل هيوم: إصابة 6 أشخاص في استهداف صاروخي لحزب الله باتجاه منطقة شوميرا في الجليل الأعلى

Lebanon 24
25-10-2024 | 06:43
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