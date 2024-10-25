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يديعوت أحرونوت عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية: نواجه إهمالا ونقصا في تدابير الحماية والدروع

Lebanon 24
25-10-2024 | 06:56
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