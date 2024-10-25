راعي أبرشيّة انطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم لـmtv عن قمة بكركي: القمة كانت جيّدة فهي أكّدت في بيانها على إدانة إسرائيل وتطبيق القرار 1701 وقد قالت كلمتها بالعودة إلى الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية

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