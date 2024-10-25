المطران بو نجم لـmtv: قيمة لبنان بالحريّة التي ينعم بها و"السوسة هي إنّو دينَيْنا للخارج" ولا بدّ من الجلوس على طاولة حوار والعودة إلى النصوص واتفاق الطائف

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